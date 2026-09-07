Sourire à la Nuit, PNR Caps et Marais d’Opale, Saint-Martin-lez-Tatinghem

Informations pratiques

Sourire à la Nuit Samedi 12 septembre, 14h00 PNR Caps et Marais d’Opale Pas-de-Calais

Gratuit sur réservation conseillée: 03 21 87 90 90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Une balade contée en Compagnie de Lucille.

Lucille croque la vie à pleine dents mais Lucille a peur du noir de la nuit. Au fil de ses rencontres, elle va découvrir que la nuit est pleine de nature et de vie et qu’elle mérite d’être écoutée, protégée, aimée!

PNR Caps et Marais d’Opale Maison du Parc naturel régional 36, avenue du Maréchal Joffre 62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem Saint-Martin-lez-Tatinghem 62500 Saint-Martin-au-Laërt Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 87 90 90 »}]

Balades Contées à l’occasion des 40 ans du PNR Caps et marais d’Opale Contes Balade

Marie-Clemence David