Sous le sol de Saint-Moré conférence par Pierre Nouvel La Jarrie Centre Loisi Yonne Saint-Moré

Saint-Moré

Sous le sol de Saint-Moré conférence par Pierre Nouvel

La Jarrie Centre Loisi Yonne 9 route de Montillot Saint-Moré Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 21:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Patrimoine archéologique communal, de la Préhistoire à l’époque médiévale.

Depuis la découverte, au XIXe siècle, des vestiges préhistoriques des grottes bordant la Cure, la commune de Saint-Moré est l’objet d’importantes recherches archéologiques. L’abbé Parat fut le premier à en dresser un inventaire associé à une carte et à réunir ses richesses dans un petit musée. Depuis les années 1980, de nouvelles prospections et quelques fouilles ont contribué à multiplier nos connaissances, en particulier sur l’agglomération antique de Coravicus, à l’origine du bourg actuel. Cette conférence sera l’occasion de retracer l’histoire de ce lieu, depuis les périodes préhistoriques, en s’arrêtant sur les sites les plus fameux du territoire communal, du Néolithique, de la Protohistoire, de l’époque romaine jusqu’à l’époque médiévale.

Pierre Nouvel, archéologue d’origine icaunaise, est professeur d’archéologie à l’université de Bourgogne-Europe et président de l’Association Archéologique de l’Avallonnais. Il a dirigé, en particulier, de nombreux programmes de recherche dans cette région, fondés sur les prospections terrestres et aériennes. Il fouille tous les ans le sanctuaire gaulois et romain de Couan (commune de Saint-Aubin-des-Chaumes, au sud de Vézelay). .

La Jarrie Centre Loisi Yonne 9 route de Montillot Saint-Moré 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 72 84 79 assocora89@gmail.com

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English : Sous le sol de Saint-Moré conférence par Pierre Nouvel

L’événement Sous le sol de Saint-Moré conférence par Pierre Nouvel Saint-Moré a été mis à jour le 2026-05-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)