Informations pratiques

Sénaillac-Lauzès

Sous les cendres de l’histoire Exposition et ouverture de l’atelier de Natacha Nikouline

Place du Reveli Sénaillac-Lauzès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22

Du 21 au 23 août 2026, l'artiste Natacha Nikouline ouvre pour la première fois son atelier de Sénaillac-Lauzès

Du 21 au 23 août 2026, l'artiste Natacha Nikouline ouvre pour la première fois son atelier de Sénaillac-Lauzès. Cette exposition rétrospective réunit plus de dix années de création et explore les thèmes de la mémoire, de la transmission et de l'exil, à travers un dialogue entre photographie, peinture et poésie. Des œuvres d'Irène Klestova, des photographies de Sergueï Chelnokov et des archives familiales seront également présentées.

.

Place du Reveli Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie contact@natachanikouline.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From August 21 to 23, 2026, artist Natacha Nikouline will open her studio in Sénillac-Lauzès for the first time

L’événement Sous les cendres de l’histoire Exposition et ouverture de l’atelier de Natacha Nikouline Sénaillac-Lauzès a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Labastide-Murat