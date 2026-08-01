Sous les cendres de l’histoire Exposition et ouverture de l’atelier de Natacha Nikouline Sénaillac-Lauzès
vendredi 21 août 2026 · Sénaillac-Lauzès
Informations pratiques
Sénaillac-Lauzès
Sous les cendres de l’histoire Exposition et ouverture de l’atelier de Natacha Nikouline
Place du Reveli Sénaillac-Lauzès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22
Du 21 au 23 août 2026, l'artiste Natacha Nikouline ouvre pour la première fois son atelier de Sénaillac-Lauzès
Du 21 au 23 août 2026, l'artiste Natacha Nikouline ouvre pour la première fois son atelier de Sénaillac-Lauzès. Cette exposition rétrospective réunit plus de dix années de création et explore les thèmes de la mémoire, de la transmission et de l'exil, à travers un dialogue entre photographie, peinture et poésie. Des œuvres d'Irène Klestova, des photographies de Sergueï Chelnokov et des archives familiales seront également présentées.
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Place du Reveli Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie contact@natachanikouline.com
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English :
From August 21 to 23, 2026, artist Natacha Nikouline will open her studio in Sénillac-Lauzès for the first time
L’événement Sous les cendres de l’histoire Exposition et ouverture de l’atelier de Natacha Nikouline Sénaillac-Lauzès a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Labastide-Murat
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