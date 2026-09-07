Sous les fleurs / Thomas Lebrun, CCN de Tours, Théâtre Le Liburnia, Libourne
vendredi 13 novembre 2026 · Théâtre Le Liburnia · Libourne
Informations pratiques
Sous les fleurs / Thomas Lebrun, CCN de Tours Vendredi 13 novembre, 20h00 Théâtre Le Liburnia Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T20:00:00+01:00 – 2026-11-13T21:15:00+01:00
Fin : 2026-11-13T20:00:00+01:00 – 2026-11-13T21:15:00+01:00
[ DANSE ]
SOUS LES FLEURS
Thomas Lebrun, CCN de Tours
C’est chez les Zapotèques, un peuple mexicain, que Thomas Lebrun déniche un mot pour désigner « l’homme féminin », inexistant en Occident. « Les Muxes » définit ainsi un troisième genre reconnu comme tel, par lequel les hommes font fleurir leur féminité en toute sûreté, quoique non sans contraintes. Un de leurs signes phares ? Les robes traditionnelles aux couleurs et motifs foisonnants qu’iels portent lors de festivités, et que revêtent en écho les cinq danseurs de Sous les fleurs. Dans ce documentaire chorégraphique, forgé auprès des Zapotèques à Juchitán, ils cultivent leur féminité intérieure entre réalisme et onirisme, ancestralité, contemporain et devenir. Et où, tout en poésie, les traditions dégenrées de là-bas dérangent les normes genrées d’ici…
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en coorganisation avec la Ville de Libourne – Théâtre Le Liburnia
dans le cadre du dispositif Danses en territoires
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Masterclass avec Thomas Lebrun (CCN de Tours) – jeu. 12 novembre > 10h- 13h à RésoNAnces
Théâtre Le Liburnia 14 Rue Donnet, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamanufacture-cdcn.org/agenda/910-Sous-les-fleurs »}] [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/voir-sous-les-fleurs-thomas-lebrun-ven-13-novembre-2026-theatre-le-liburnia-libourne/?portfolioCats=40 »}]
C’est chez les Zapotèques, un peuple mexicain, que Thomas Lebrun déniche un mot pour désigner « l’homme féminin », inexistant en Occident. danse spectacle
Frédéric Iovino
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