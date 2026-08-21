Sous les ors du théâtre municipal, Théâtre municipal, Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Sous les ors du théâtre municipal 19 et 20 septembre Théâtre municipal Vendée

Visite commentée à partir de 8 ans – Durée : 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Poussez les portes du théâtre municipal de Fontenay-le-Comte et laissez-vous emporter par la magie d’un lieu emblématique à l’architecture à l’italienne.

Loges, balcon, scène, décors et espaces habituellement méconnus dévoilent l’histoire d’un théâtre qui, au fil du temps, a accueilli artistes, spectacles et générations de spectateurs. Au cours des siècles, le théâtre a traversé différentes périodes, parfois fragiles, mais il a su être préservé et transmis, conservant tout son charme et son identité.

L’équipe de l’espace culturel René Cassin – La Gare vous propose une visite commentée au cœur d’un patrimoine vivant, entre histoire, architecture et spectacle.

Théâtre municipal 22 Rue rabelais, 85200 Fontenay-le-Comte, France Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire 0205000500 https://www.fontenay-le-comte.fr/espace-cassin [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 00 05 00 »}, {« type »: « email », « value »: « ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr »}]

Poussez les portes du théâtre municipal de Fontenay-le-Comte et laissez-vous emporter par la magie d’un lieu emblématique à l’architecture à l’italienne.

Espace culturel La Gare – René Cassin