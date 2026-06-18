SOUS TERRE -Cie MATILOUN SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste

SOUS TERRE -Cie MATILOUN

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 18:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Sous Terre est un voyage au cœur du monde souterrain, entre exploration, découverte et imaginaire. Inspiré de témoignages et de recherches documentaires, ce spectacle mêle arts plastiques, théâtre d’objet, musique et vidéo pour nous entraîner dans les profondeurs de la terre et nous interroger sur ce que l’on découvre lorsque l’on creuse, au propre comme au figuré.

Tout public dès 8 ans

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Sous Terre is a journey into the heart of the underground world, blending exploration, discovery, and imagination. Inspired by personal accounts and documentary research, this performance combines visual arts, object theater, music, and video to take us into the depths of the earth and make us wonder what we discover when we dig—both literally and figuratively.

Suitable for all ages 8 and up

L’événement SOUS TERRE -Cie MATILOUN Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Neste-Barousse|CDT65