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Sous un coin de parapluie, Médiathèque Ormédo, Orvault

Sous un coin de parapluie, Médiathèque Ormédo, Orvault

Sous un coin de parapluie, Médiathèque Ormédo, Orvault samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Ormédo

Adresse : 2 Promenade de l'Europe, Orvault

Ville : 44700 Orvault

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Sous un coin de parapluie Samedi 13 juin, 10h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T10:30:00+02:00

Devenu votre rendez-vous incontournable du samedi matin à Ormédo, toutes nos belles histoires partent également en tournée dans les bibliothèques !
Pendant les petites vacances, retrouvez-nous un samedi matin à la bibliothèque du Petit ChantiLire. Et pendant les grandes vacances, nous serons un jeudi sur deux à la bibliothèque Tulitujou.
En route pour l’imaginaire !
Tous les samedis sauf vacances scolaires · 10h · Ormédo
Samedi 18 avril · 10h · Le Petit ChantiLire
Jeudis 9 et 23 juillet · 10h · Tulitujou
Jeudis 6 et 20 août · 10h · Tulitujou
Durée 20 min · tout public

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une lecture d’albums par les bibliothécaires lectures contes

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