Soustons plage en fête Place du lac marin Soustons
Soustons plage en fête Place du lac marin Soustons vendredi 26 juin 2026.
Soustons
Soustons plage en fête
Place du lac marin Avenue de la Petre Soustons Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27
Deux jours de convivialité au bord du lac avec concerts, raid aventure, olympiades, bandas, ateliers, animations pour les enfants, restauration et DJ set !
Les inscriptions sont ouvertes pour le Raid Aventure !
Deux jours de convivialité au bord du lac avec concerts, raid aventure, olympiades, bandas, ateliers, animations pour les enfants, restauration et DJ set !
Les inscriptions sont ouvertes pour le Raid Aventure !
– Samedi 27 juin
– Départ à 11h
– Équipe de 2 personnes
– À partir de 16 ans
-10 km de défis sportifs course, canoë, paddle, parcours …
– 10€ par personne
Que vous soyez sportifs du dimanche ou compétiteurs dans l’âme, venez relever le défi dans une ambiance festive et conviviale ! .
Place du lac marin Avenue de la Petre Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two days of lakeside fun with concerts, adventure raids, Olympics, bandas, workshops, children’s activities, catering and a DJ set!
Registration is now open for the Raid Aventure!
L’événement Soustons plage en fête Soustons a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI LAS
À voir aussi à Soustons (Landes)
- Initiation JDR (jeu de rôle) Bar à jeux Les Tuiles Soustons 12 juin 2026
- Gala de fin d’année New Old School Attitude Mission Impossible Place des Arènes Soustons 12 juin 2026
- Atelier Méthode Feldenkrais libérez votre bassin !, Rue Jean Moulin Soustons 13 juin 2026
- Fête du sport Parc de la pointe des Vergnes Soustons 14 juin 2026
- Rencontres échecs Bar à Jeux de Société Les Tuiles Soustons 15 juin 2026