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Soustons plage en fête Place du lac marin Soustons

Soustons plage en fête Place du lac marin Soustons

Soustons plage en fête Place du lac marin Soustons vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Place du lac marin

Adresse : Avenue de la Petre

Ville : 40140 Soustons

Département : Landes

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Soustons

Soustons plage en fête

Place du lac marin Avenue de la Petre Soustons Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27

Deux jours de convivialité au bord du lac avec concerts, raid aventure, olympiades, bandas, ateliers, animations pour les enfants, restauration et DJ set !
Les inscriptions sont ouvertes pour le Raid Aventure !
Deux jours de convivialité au bord du lac avec concerts, raid aventure, olympiades, bandas, ateliers, animations pour les enfants, restauration et DJ set !
Les inscriptions sont ouvertes pour le Raid Aventure !
– Samedi 27 juin
– Départ à 11h
– Équipe de 2 personnes
– À partir de 16 ans
-10 km de défis sportifs course, canoë, paddle, parcours …
– 10€ par personne
Que vous soyez sportifs du dimanche ou compétiteurs dans l’âme, venez relever le défi dans une ambiance festive et conviviale !   .

Place du lac marin Avenue de la Petre Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Two days of lakeside fun with concerts, adventure raids, Olympics, bandas, workshops, children’s activities, catering and a DJ set!
Registration is now open for the Raid Aventure!

L’événement Soustons plage en fête Soustons a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI LAS

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