Soustons

Soustons plage en fête

Place du lac marin Avenue de la Petre Soustons Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27

Deux jours de convivialité au bord du lac avec concerts, raid aventure, olympiades, bandas, ateliers, animations pour les enfants, restauration et DJ set !

Les inscriptions sont ouvertes pour le Raid Aventure !

Deux jours de convivialité au bord du lac avec concerts, raid aventure, olympiades, bandas, ateliers, animations pour les enfants, restauration et DJ set !

Les inscriptions sont ouvertes pour le Raid Aventure !

– Samedi 27 juin

– Départ à 11h

– Équipe de 2 personnes

– À partir de 16 ans

-10 km de défis sportifs course, canoë, paddle, parcours …

– 10€ par personne

Que vous soyez sportifs du dimanche ou compétiteurs dans l’âme, venez relever le défi dans une ambiance festive et conviviale ! .

Place du lac marin Avenue de la Petre Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English :

Two days of lakeside fun with concerts, adventure raids, Olympics, bandas, workshops, children’s activities, catering and a DJ set!

Registration is now open for the Raid Aventure!

L’événement Soustons plage en fête Soustons a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI LAS