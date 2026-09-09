AGENDA · Rennes
Soutenances M2 Sciences de l’Eau, Salles Milon et Kerforne, campus de Beaulieu Bât 5, Rennes
mercredi 9 septembre 2026 · Salles Milon et Kerforne, campus de Beaulieu Bât 5 · Rennes
Informations pratiques
Soutenances M2 Sciences de l’Eau 9 et 10 septembre Salles Milon et Kerforne, campus de Beaulieu Bât 5 Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T09:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T09:00:00+02:00 – 2026-09-10T16:00:00+02:00
Salles Milon et Kerforne, campus de Beaulieu Bât 5 avenue du général leclerc rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jma-fa4-nnz-h8m/join
Soutenances de la promo M2 SE 2025-2026
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