Soutenances M2 Sciences de l’Eau, Salles Milon et Kerforne, campus de Beaulieu Bât 5, Rennes

mercredi 9 septembre 2026 · Salles Milon et Kerforne, campus de Beaulieu Bât 5 · Rennes

Informations pratiques

Soutenances M2 Sciences de l’Eau 9 et 10 septembre Salles Milon et Kerforne, campus de Beaulieu Bât 5 Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T09:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T09:00:00+02:00 – 2026-09-10T16:00:00+02:00

Salles Milon et Kerforne, campus de Beaulieu Bât 5 avenue du général leclerc rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jma-fa4-nnz-h8m/join

Soutenances de la promo M2 SE 2025-2026