Soutenir DADR Cie Davaid Drouard Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Informations pratiques

Château-Gontier-sur-Mayenne

Soutenir DADR Cie Davaid Drouard

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14 20:30:00

fin : 2027-01-14

Date(s) :

2027-01-14

S’inspirant des cariatides et des atlantes, ces figures mythiques soutenant le poids du monde, David Drouard convoque l’entraide humaine et transforme chaque geste en une mélodie de résistance.

À la fois danseurs et chanteurs, les six interprètes portent leur voix comme prolongement de leur corps et le chant comme matière chorégraphique. Le spectacle joue de décalages inattendus pour révéler une vibration commune et la force du groupe. Entre reprises rock et envolées chorégraphiques, ce choeur humain s’unit pour porter l’autre, le soutenir dans son élan comme dans sa chute. Sur un astucieux damier de lumières mouvantes, les artistes dessinent des paysages éphémères, oscillant entre force et vulnérabilité. Une expérience collective réussie qui nous invite à porter ensemble le monde, à s’autoriser à vibrer d’un même élan, en réinventant la manière de tenir bon face aux épreuves.

à partir de 10 ans

durée 1h

placement numéroté

tarif B .

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

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English :

Drawing inspiration from caryatids and Atlanteans—those mythical figures bearing the weight of the world—David Drouard invokes human solidarity and transforms every gesture into a melody of resistance.

L’événement Soutenir DADR Cie Davaid Drouard Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE