Souvenirs Flous – Exposition interactive de Lou-Anne Thomas Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes
Souvenirs Flous – Exposition interactive de Lou-Anne Thomas Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes jeudi 14 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-14 10:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Souvenirs flous est une exposition interactive qui questionne la place du souvenir face à l’abondance d’images. À travers une expérience visuelle et sensorielle, cette exposition invite le visiteur à explorer comment les souvenirs se construisent, se transforment et se perdent dans un flux constant d’images. Entre photographies, vidéos et dispositifs interactifs, chaque installation propose de réfléchir à notre rapport à la mémoire, à l’accumulation d’images et à la manière dont elles façonnent nos expériences personnelles. Lou-Anne Thomas est directrice artistique et designer graphique en dernière année d’études. Son travail interroge notre relation aux images et à la mémoire à l’ère numérique. À travers des dispositifs éditoriaux et des installations, elle explore la manière dont l’accumulation de photographies transforme nos souvenirs, notamment ceux liés au voyage. Vernissage mercredi 13 mai 2026 de 18h à 22hExposition du 14 au 17 mai 2026 de 10h à 19h
Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes 44100
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