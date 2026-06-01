Souveraineté alimentaire – Atelier filières spécialisées, Université de Droit, Corte (2B), Corte

Souveraineté alimentaire – Atelier filières spécialisées Jeudi 11 juin, 13h30 Université de Droit, Corte (2B) Haute-Corse

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T13:30:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T13:30:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00

Quels sont les frreins et leviers des filières spécialisées (apiculture, plantes à parfum …) pour participer à la souveraineté alimentaire nationale et plus spécifiquement pour la Corse?

Quelles seraient les nouvelles productions à imaginer et avec quelle organisation ?

Quels sont les projets structurants à concevoir ?

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Université de Droit, Corte (2B) Corte Corte 20250 Haute-Corse Corse [{« type »: « link », « value »: « https://corse.chambres-agriculture.fr/infurmassi/economie-des-filieres-agricoles-corses/prospectives-agricoles/inscriptions-conferences-ateliers-de-la-souverainete-alimentaire-en-corse »}]

Quel développement pour les filières spécialisées en Corse ? souveraineté alimentaire