Informations pratiques

Space Montaigne Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 15 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’autrice de bandes dessinées **Marion Montaigne** nous retrace son incroyable parcours aux côtés de Thomas Pesquet.

Cette « rencontre d’un troisième type » pleine d’humour et truffée d’anecdotes scientifiques pose un regard curieux, enthousiaste et parfois anxieux sur le long processus de sélection et d’entraînement des spationautes.

Passionnée de vulgarisation scientifique, Marion Montaigne est la créatrice du blog et de la série _Tu mourras moins bête… (…mais tu mourras quand même)_. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Space Montaigne_ (Dargaud, 2026), avec la librairie Le Failler.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-15T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-15T22:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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