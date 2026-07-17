[Spécial scolaires] : la Tour-porte (le Porche) de La Caunette, Porche et Carambelle, La Caunette

Informations pratiques

[Spécial scolaires] : la Tour-porte (le Porche) de La Caunette Vendredi 18 septembre, 14h30 Porche et Carambelle Hérault

Nombre limité de places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Visite destinée aux écoles du regroupement pédagogique intercommunal de La Caunette, Aigne, Vélieux et Minerve, pour les élèves de maternelle et de primaire.

Porche et Carambelle Place de l’Ormeau – 34210 La Caunette La Caunette 34210 Hérault Occitanie http://htpps://lacaunette34.fr Le Porche de la Caunette s’ouvre sur l’ancien village de La Caunette : la Carambelle. Protégé au nord par une falaise dont il reste des traces d’un habitat troglodyte, le village s’est fortifié au Moyen-Âge et à la Renaissance. Le Porche est une tour-porte de défense du village. Parking de la Vierge, parking du quartier de la Mine et parking entrée ouest du village.

Visite pour les écoles du RIP : La Caunette, Aigne, Vélieux, Minerve. Niveaux maternelle et primaires.

©ac.iger