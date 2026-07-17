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AGENDA · La Caunette

[Spécial scolaires] : la Tour-porte (le Porche) de La Caunette, Porche et Carambelle, La Caunette

vendredi 18 septembre 2026 · Porche et Carambelle · La Caunette

[Spécial scolaires] : la Tour-porte (le Porche) de La Caunette, Porche et Carambelle, La Caunette

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Porche et Carambelle
Adresse
Place de l'Ormeau - 34210 La Caunette
Ville
34210 La Caunette
Département
Hérault
Tarif
Nombre limité de places.

[Spécial scolaires] : la Tour-porte (le Porche) de La Caunette Vendredi 18 septembre, 14h30 Porche et Carambelle Hérault

Nombre limité de places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Visite destinée aux écoles du regroupement pédagogique intercommunal de La Caunette, Aigne, Vélieux et Minerve, pour les élèves de maternelle et de primaire.

Porche et Carambelle Place de l’Ormeau – 34210 La Caunette La Caunette 34210 Hérault Occitanie http://htpps://lacaunette34.fr Le Porche de la Caunette s’ouvre sur l’ancien village de La Caunette : la Carambelle. Protégé au nord par une falaise dont il reste des traces d’un habitat troglodyte, le village s’est fortifié au Moyen-Âge et à la Renaissance. Le Porche est une tour-porte de défense du village. Parking de la Vierge, parking du quartier de la Mine et parking entrée ouest du village.
Visite pour les écoles du RIP : La Caunette, Aigne, Vélieux, Minerve. Niveaux maternelle et primaires.

©ac.iger

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