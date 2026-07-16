Visite commentée : le grand chemin de Saint-Pons à Narbonne de l’Antiquité à nos jours., Commune de La Caunette, La Caunette

Informations pratiques

Visite commentée : le grand chemin de Saint-Pons à Narbonne de l’Antiquité à nos jours. 19 et 20 septembre Commune de La Caunette Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Suivez le guide pour une lecture géologique et historique du Grand Chemin. Accompagnés par un géologue spécialiste des voies anciennes, vous découvrirez les portions connues de cet itinéraire et analyserez les indices qui laissent présager une origine romaine. Une véritable immersion constructive au carrefour de la géologie et de l’histoire, là où les hypothèses de terrain attendent d’être confirmées par les archives.

Commune de La Caunette Quartier de la Mine, 34210 La Caunette La Caunette 34210 Hérault Occitanie http://htpps://lacaunette34.fr Parking au Quartier de la Mine.

Visite des vestiges romains sous la conduite d’un géologue et découvreur des voies romaines.

©ac.iger