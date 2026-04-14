Spécial survie – atelier démonstration d’allumage de feu avec Chalcophore, Musée départemental de Lévie, Levie

Spécial survie – atelier démonstration d’allumage de feu avec Chalcophore Samedi 23 mai, 19h00 Musée départemental de Lévie Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Nuit des musées – spécial survie

On imagine souvent la Préhistoire comme une lutte permanente pour survivre. Mais la réalité est bien plus puissante : les humains ne se sont pas contentés de survivre à leur environnement, ils l’ont façonné. Face aux climats changeants, aus animaux sauvages et aux paysages parfois hostiles, ils ont transformé leur monde, notre monde. Ils ont domestiqué le feu, aménagé des abros, sélectionné les ressources, modifié le territoire en fonction de leurs besoins. Ils ont appris à anticiper, à s’organiser, à transmettre. La survie, durant la Préhistoire, ce n’est donc pas une simple résistance, c’est une capcité à agir sur son environnement, à l’adapter autant qu’à s’y adapter. C’est là que résite la véritable résilience.

Venez découvrir l’atelier démonstration d’allumage de feu avec Chalcophore.

Musée départemental de Lévie Quartier Pratu, 20170 Levie, France Levie 20170 Corse-du-Sud Corse 33495784634 https://www.corsedusud.fr/nos-competences/patrimoine-et-culture/musee-departemental-de-laltarocca On peut y découvrir des pièces originales tel que le squelette de la plus ancienne Dame de Corse, la Dame de Bonifacio et les restes d’animaux disparus tel le prolagus, la vaisselle atypique de Curacchiaghju (Levie) , des outils réalisés en roche locale ou importés, des parures en bronze parmi lesquelles la fibule des Corses témoignent du savoir faire des hommes.

Nuit des musées – spécial survie