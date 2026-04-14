Spécial survie- Projection du documentaire « 300 jours seul sur une île », Musée départemental de Lévie, Levie

Spécial survie- Projection du documentaire « 300 jours seul sur une île » Samedi 23 mai, 18h00 Musée départemental de Lévie Corse-du-Sud

limité à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Nuit des musées 2026 – Spécial survie

On imagine souvent la Préhistoire comme une lutte permanente pour survivre. Mais la réalité est bien plus puissante : les humains ne se sont pas contentés de survivre à leur environnement, ils l’ont façonné. Face aux climats changeants, aux animaux sauvages et aux paysages parfois hostiles, ils ont transformé leur monde, notre monde. Ils ont domestiqué le fue, aménagé des abris, sélectionné les rsssources, modifié le territoire en fonction de leurs besoins. Ils ont appris à anticiper, à s’organiser, à transmettre. La survie, durant la Préhistoire, ce n’est donc pas une simple résistance, c’est une capacité à agir sur son environnement, à l’adapter autant qu’à s’y adapter. C’est là que réside la véritable résilience.

C’est pour que chacun puisse réfléchir à cela que nous avons choisi de parler de la survie en milieu hostile lors de la Nuit des Musées 2026 au Musée de l’Alta Rocca, avec des activités surtout pensées pour les plus jeunes.

Venez découvrir à 18h00 le documentaire immersif « 300 jours seul sur une île » qui retrace l’aventure de Xavier Rosset.

Musée départemental de Lévie Quartier Pratu, 20170 Levie, France Levie 20170 Corse-du-Sud Corse 33495784634 https://www.corsedusud.fr/nos-competences/patrimoine-et-culture/musee-departemental-de-laltarocca On peut y découvrir des pièces originales tel que le squelette de la plus ancienne Dame de Corse, la Dame de Bonifacio et les restes d’animaux disparus tel le prolagus, la vaisselle atypique de Curacchiaghju (Levie) , des outils réalisés en roche locale ou importés, des parures en bronze parmi lesquelles la fibule des Corses témoignent du savoir faire des hommes.

Nuit des musées 2026 – Spécial survie