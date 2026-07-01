Spéciale plage au Cristal Cabaret ! Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine
samedi 18 juillet 2026 · Le Cristal Cabaret · Rives-en-Seine
Informations pratiques
Rives-en-Seine
Spéciale plage au Cristal Cabaret !
Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Laissez-vous porter par une escale en bord de mer le temps d’un repas-spectacle exceptionnel !
Au programme Moules-Frites
Entrée • Plat • Dessert
Spectacle Cabaret Ambiance festive et évasion garantie
Samedi 18 juillet à 19h30 / Dimanche 19 juillet à 12h30
39€ par personne (Repas-spectacle hors boissons)
Le Cristal Cabaret
35 Route de Rançon, 76490 Rives-en-Seine
Réservations 02 35 56 08 16 / 07 67 99 02 38 .
Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 08 16 lecristalcabaret@gmail.com
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English : Spéciale plage au Cristal Cabaret !
L’événement Spéciale plage au Cristal Cabaret ! Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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