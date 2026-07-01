Spéciale plage au Cristal Cabaret ! Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Spéciale plage au Cristal Cabaret !

Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Laissez-vous porter par une escale en bord de mer le temps d’un repas-spectacle exceptionnel !

Au programme Moules-Frites

Entrée • Plat • Dessert

Spectacle Cabaret Ambiance festive et évasion garantie

Samedi 18 juillet à 19h30 / Dimanche 19 juillet à 12h30

39€ par personne (Repas-spectacle hors boissons)

Le Cristal Cabaret

35 Route de Rançon, 76490 Rives-en-Seine

Réservations 02 35 56 08 16 / 07 67 99 02 38 .

Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 08 16 lecristalcabaret@gmail.com

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English : Spéciale plage au Cristal Cabaret !

L’événement Spéciale plage au Cristal Cabaret ! Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme