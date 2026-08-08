Informations pratiques

Luisant

Spectacle 100 % Live pour les Restos du Cœur

Cours Charles Brune Luisant Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 16:30:00

fin : 2026-10-10 02:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le collectif P.S.K se mobilise pour les Restos du Cœur ! Au programme Animations et ateliers puis soirée Sound System.

Ghana Sound System, aux notes Dub industriel, ouvrira la soirée avec une sélection Tekno unique. Puis, au fil des heures, vous voyagerez à travers différents styles (Tekno, Acid et Hardtekno) avec AG 799, Itook, Inspektor Nes et Lombrikor Ckan C. Une nuit intense, entre rythmes puissants et vibrations électroniques ! Collecte de jouets neufs et de denrées alimentaires. Vente de vinyles. Buvette. 15 .

Cours Charles Brune Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire pskassos@gmail.com

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English :

The P.S.K. collective is rallying to support Restos du Cœur! On the agenda: Activities and workshops, followed by a Sound System night.

L’événement Spectacle 100 % Live pour les Restos du Cœur Luisant a été mis à jour le 2026-08-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES