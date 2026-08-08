Spectacle 100 % Live pour les Restos du Cœur Luisant
samedi 10 octobre 2026 · Luisant
Informations pratiques
Luisant
Spectacle 100 % Live pour les Restos du Cœur
Cours Charles Brune Luisant Eure-et-Loir
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 16:30:00
fin : 2026-10-10 02:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Le collectif P.S.K se mobilise pour les Restos du Cœur ! Au programme Animations et ateliers puis soirée Sound System.
Ghana Sound System, aux notes Dub industriel, ouvrira la soirée avec une sélection Tekno unique. Puis, au fil des heures, vous voyagerez à travers différents styles (Tekno, Acid et Hardtekno) avec AG 799, Itook, Inspektor Nes et Lombrikor Ckan C. Une nuit intense, entre rythmes puissants et vibrations électroniques ! Collecte de jouets neufs et de denrées alimentaires. Vente de vinyles. Buvette. 15 .
Cours Charles Brune Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire pskassos@gmail.com
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English :
The P.S.K. collective is rallying to support Restos du Cœur! On the agenda: Activities and workshops, followed by a Sound System night.
L’événement Spectacle 100 % Live pour les Restos du Cœur Luisant a été mis à jour le 2026-08-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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