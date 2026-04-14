Spectacle 50’s recording box, Musée du terroir, Villeneuve-d’Ascq

Spectacle 50’s recording box Samedi 23 mai, 20h00 Musée du terroir Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Spectacle : 50’s recording box – Cie In Illo Tempore – Un Entresort musical, fun et familial – En continu de 20h à 23h

Venez poser votre voix sur un standard des années 50 à nos jours et repartez avec votre enregistrement sur clé USB. Un véritable mini studio rétro pour vous mettre dans la peau d’Elvis, Amy Winehouse, Ben L’oncle Soul ou Edith Piaf !

Le Musée du Terroir est ouvert gratuitement pour la Nuit des Musées de 20h à 23h avec un spectacle, des visites et un concert de piano.

Gratuit – Sans inscription

Musée du terroir 12 Carrière Delporte, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museeterroir/ Le musée du Terroir retrace la vie rurale et domestique des habitants du Nord de la France au début du XXe siècle.

Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d’autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations. Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d’Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

Samedi 23 mai de 20h à 23h, venez poser votre voix sur un standard des années 50 à nos jours et repartez avec votre enregistrement sur clé USB !

©Cie In Illo Tempore