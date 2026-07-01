Spectacle 90 minutes, thermostat 8 Bergheim
mercredi 29 juillet 2026 · Bergheim
Informations pratiques
Bergheim
Spectacle 90 minutes, thermostat 8
Bergheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-08-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05
Deux sorcières, un monstre insatiable et une aventure pleine d’humour ! Cet été, laissez-vous embarquer dans 90 Minutes Thermostat 8, un spectacle en plein air mêlant théâtre, musique et poésie à Bergheim.
90 Minutes Thermostat 8
La compagnie La Caravane des Illuminés Avertis revient cet été à Bergheim avec 90 Minutes Thermostat 8, un spectacle en plein air mêlant théâtre, musique, humour et poésie.
Au pied de la Tour des Sorcières, deux sorcières de Bergheim voient leur village menacé par un étrange monstre qui dévore tout sur son passage. Accompagnées d’un jeune homme, elles se lancent dans une aventure aussi drôle que fantastique, qui invite petits et grands à réfléchir à notre rapport à la consommation et à l’environnement.
Dans le cadre unique des remparts de Bergheim, cette création originale promet une soirée conviviale, rythmée par des scènes théâtrales, des chants, de la musique et des effets visuels. Un spectacle familial à découvrir tout au long de l’été. .
Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 30 43 20 troupe.caravane@gmail.com
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English :
Two witches, an insatiable monster, and a humorous adventure! This summer, come join us for “90 Minutes? Thermostat 8,” an outdoor show blending theater, music, and poetry in Bergheim.
L’événement Spectacle 90 minutes, thermostat 8 Bergheim a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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