Visite guidée du sentier sur les traces du patrimoine disparu Bergheim
mardi 21 juillet 2026 · Bergheim
Informations pratiques
Bergheim
Visite guidée du sentier sur les traces du patrimoine disparu
Place du docteur Walter Bergheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04 2026-08-25
Suivez Claude WELSCHINGER sur le sentier d’interprétation sur les traces du patrimoine disparu à Bergheim! Un moment privilégié chargé d’histoire!
Suivez Claude WELSCHINGER sur le sentier d’interprétation sur les traces du patrimoine disparu à Bergheim ! Un moment privilégié chargé d’histoire !
Venez randonner autour du château du Reichenberg, entre vignes et forêts. Prévoir de bonnes chaussures.
Rendez-vous à 9h, Place du Dr Pierre Walter (Mairie).
Durée 2h30-3h
Randonnée gratuite
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Place du docteur Walter Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 78 52
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English :
Follow Claude WELSCHINGER on the interpretation trail in the footsteps of the lost heritage in Bergheim! A privileged moment full of history!
L’événement Visite guidée du sentier sur les traces du patrimoine disparu Bergheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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