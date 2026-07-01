Informations pratiques

Bergheim

Visite guidée du sentier sur les traces du patrimoine disparu

Place du docteur Walter Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04 2026-08-25

Suivez Claude WELSCHINGER sur le sentier d’interprétation sur les traces du patrimoine disparu à Bergheim! Un moment privilégié chargé d’histoire!

Suivez Claude WELSCHINGER sur le sentier d’interprétation sur les traces du patrimoine disparu à Bergheim ! Un moment privilégié chargé d’histoire !

Venez randonner autour du château du Reichenberg, entre vignes et forêts. Prévoir de bonnes chaussures.

Rendez-vous à 9h, Place du Dr Pierre Walter (Mairie).

Durée 2h30-3h

Randonnée gratuite

.

Place du docteur Walter Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 78 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow Claude WELSCHINGER on the interpretation trail in the footsteps of the lost heritage in Bergheim! A privileged moment full of history!

L’événement Visite guidée du sentier sur les traces du patrimoine disparu Bergheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr