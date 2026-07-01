Informations pratiques

Bergheim

Visite guidée du sentier de la colline du Grasberg

Place du Dr Walter Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-08-18 11:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11 2026-08-18

Découvrez la colline aux herbes , son piémont calcaire et ses pelouses sèches.

Située sur les hauteurs de Bergheim et Rorschwihr, cette colline calcaire du piémont des Vosges, classée Natura 2000, s’embellit d’une parure floristique d’exception qui en fait son renom.

Par l’originalité de son sol, et de son climat chaud et sec, ses pelouses accueillent une flore rare dont plusieurs variétés d’orchidées et autres fleurs remarquables.

Venez profiter de cette randonnée gratuite accompagnée de Jean-Pierre Zeiger, président de l’association Alsace Nature.

Rendez-vous place du Dr Walter (Mairie)

Prévoir de bonnes chaussures

Durée 2h30 .

Place du Dr Walter Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the grass hill , its limestone foothills and dry grasslands.

L’événement Visite guidée du sentier de la colline du Grasberg Bergheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr