Spectacle à l’Archipel Phèdre à peu près / La compagnie du Marin Théâtre de la Haute-Ville Granville
mardi 13 octobre 2026 · Théâtre de la Haute-Ville · Granville
Informations pratiques
Granville
Spectacle à l’Archipel Phèdre à peu près / La compagnie du Marin
Théâtre de la Haute-Ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 20:30:00
fin : 2026-10-13 21:30:00
Date(s) :
2026-10-13
Théâtre. Tout public dès 12 ans
Du texte de Jean Racine librement inspiré, burlesque et parodique. Une parenthèse détonante !
Deux potaches doivent apprendre Phèdre par cœur. Pour se venger de leur professeur madame Lambert, ils vont nous donner du texte de Racine, une version tout à fait personnelle. Cependant, l’émotion et la beauté poétique de cette tragédie de Racine les bouleversent et le texte les transcende, malgré eux… .
Théâtre de la Haute-Ville 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com
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English : Spectacle à l’Archipel Phèdre à peu près / La compagnie du Marin
L’événement Spectacle à l’Archipel Phèdre à peu près / La compagnie du Marin Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer
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