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Spectacle à l’Archipel Phèdre à peu près / La compagnie du Marin Théâtre de la Haute-Ville Granville

mardi 13 octobre 2026 · Théâtre de la Haute-Ville · Granville

Spectacle à l’Archipel Phèdre à peu près / La compagnie du Marin Théâtre de la Haute-Ville Granville

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de la Haute-Ville
Adresse
51 Rue Notre Dame
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Spectacle à l’Archipel Phèdre à peu près / La compagnie du Marin

Théâtre de la Haute-Ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 20:30:00
fin : 2026-10-13 21:30:00

Date(s) :
2026-10-13

Théâtre. Tout public dès 12 ans

Du texte de Jean Racine librement inspiré, burlesque et parodique. Une parenthèse détonante !

Deux potaches doivent apprendre Phèdre par cœur. Pour se venger de leur professeur madame Lambert, ils vont nous donner du texte de Racine, une version tout à fait personnelle. Cependant, l’émotion et la beauté poétique de cette tragédie de Racine les bouleversent et le texte les transcende, malgré eux…   .

Théâtre de la Haute-Ville 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30  billetterie@archipel-granville.com

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English : Spectacle à l’Archipel Phèdre à peu près / La compagnie du Marin

L’événement Spectacle à l’Archipel Phèdre à peu près / La compagnie du Marin Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer

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