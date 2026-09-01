Spectacle à l’Archipel Phèdre à peu près / La compagnie du Marin Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Informations pratiques

La Haye-Pesnel

Spectacle à l’Archipel Phèdre à peu près / La compagnie du Marin

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 20:30:00

fin : 2026-10-14 21:30:00

Date(s) :

2026-10-14

Théâtre. Tout public dès 12 ans.

Du texte de Jean Racine librement inspiré, burlesque et parodique. Une parenthèse détonante !

Deux potaches doivent apprendre Phèdre par cœur. Pour se venger de leur professeur madame Lambert, ils vont nous donner du texte de Racine, une version tout à fait personnelle. Cependant, l’émotion et la beauté poétique de cette tragédie de Racine les bouleversent et le texte les transcende, malgré eux…

Spectacle proposé par l’Archipel à La Haye-Pesnel dans le cadre des Voisins d’Scènes. .

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

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English : Spectacle à l’Archipel Phèdre à peu près / La compagnie du Marin

L’événement Spectacle à l’Archipel Phèdre à peu près / La compagnie du Marin La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer