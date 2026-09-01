Spectacle La vie d’ici et d’ailleurs, doit-on avoir un avis sur tout ? Espace du Bocage La Haye-Pesnel

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La Haye-Pesnel

Spectacle La vie d’ici et d’ailleurs, doit-on avoir un avis sur tout ?

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 21:45:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Avec L’avis / la vie d’ici et d’ailleurs… doit-on avoir un avis sur tout ? Céline Ledoux propose un seule-en-scène à la fois drôle, vivant et réflexif. Porté par trois personnages, le spectacle se construit autour d’univers variés avec autant de rapports au monde.

Une alsacienne, issue de son enfance, haute en couleur, accueille le public et brouille d’emblée les frontières entre la salle et la scène. Céline, munie d’autodérision systémique, prend ensuite sa propre voix dans un registre plus intime, nourri par son retour de Chine, son expérience de la maternité à la ménopause et son observation amusée d’une société où chacun semble sommé d’avoir un avis sur tout.

Elle se libère pour créer et c’est alors que surgit une autre Florence, bourgeoise, sûre d’elle-même et inconsciente de ses privilèges, dont la parole fait émerger une satire grinçante des dominations sociales et des réflexes néocoloniaux. Entre ici et ailleurs, entre confidence et caricature, le spectacle déploie une dynamique de jeu particulièrement forte, où l’humour devient un outil de dévoilement autant qu’un espace de partage. .

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 95 05 65 37 celineledouxstandup@gmail.com

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L’événement Spectacle La vie d’ici et d’ailleurs, doit-on avoir un avis sur tout ? La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Granville Terre et Mer