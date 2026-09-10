Spectacle à l’Archipel POP / Sac de Noeuds Place Maréchal Foch Granville

Informations pratiques

Granville

Spectacle à l’Archipel POP / Sac de Noeuds

Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 18:30:00

fin : 2026-11-24 19:10:00

Date(s) :

2026-11-24

Danse et musique. Jeune public dès 5 ans.

Le spectacle POP est tout droit sorti d’un tableau de Pop Art mouvement artistique coloré s’inspirant de la culture populaire, du quotidien, du banal, de la bande dessinée et du kitsch. Ludique et colorée, cette création met en scène quatre danseurs, dont un musicien, qui puisent leur chorégraphie dans les gestuelles de personnages de bande dessinée, de jeux vidéos et de super-héros. POP invite les spectateurs à vivre les aventures énergiques, abstraites et sensibles des quatre interprètes des unissons impeccables, des décalages joués, des portés, du contact, des gestes quotidiens, du beau, du rire, de la légèreté… .

Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

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English : Spectacle à l’Archipel POP / Sac de Noeuds

L’événement Spectacle à l’Archipel POP / Sac de Noeuds Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer