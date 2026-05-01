Sorde-l’Abbaye

Spectacle À quoi servent les points virgules ?

162 rue Juzan Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23 22:15:00

Date(s) :

2026-05-23

Le point virgule sert à séparer des propositions d’une certaine longueur, unies par le sens […] On y a recours lorsqu’il y a ellipse du verbe dans la deuxième proposition. Deux personnages sont là par hasard comme deux propositions indépendantes.

Le point virgule sert à séparer des propositions d’une certaine longueur, unies par le sens […] On y a recours lorsqu’il y a ellipse du verbe dans la deuxième proposition. Deux personnages sont là par hasard comme deux propositions indépendantes.

A quoi serviront alors les points virgules ? Leur rencontre sera-t-elle salvatrice pour l’un comme pour l’autre ? Une comédie des mots à savourer.

Un texte de Serge Papagalli

avec Thierry Galvez, Marylin Müller-Rowold

Mise en scène Hervé Cadéac .

162 rue Juzan Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 08 46 80 culturasorde@mailo.com

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English : Spectacle À quoi servent les points virgules ?

The semicolon is used to separate propositions of a certain length, united by meaning […] It is used when there is an ellipsis of the verb in the second proposition. Two characters are there by chance as two independent propositions.

L’événement Spectacle À quoi servent les points virgules ? Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans