Spectacle À quoi servent les points virgules ? Sorde-l’Abbaye
Spectacle À quoi servent les points virgules ? Sorde-l’Abbaye samedi 23 mai 2026.
Sorde-l’Abbaye
Spectacle À quoi servent les points virgules ?
162 rue Juzan Sorde-l’Abbaye Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23 22:15:00
Date(s) :
2026-05-23
Le point virgule sert à séparer des propositions d’une certaine longueur, unies par le sens […] On y a recours lorsqu’il y a ellipse du verbe dans la deuxième proposition. Deux personnages sont là par hasard comme deux propositions indépendantes.
Le point virgule sert à séparer des propositions d’une certaine longueur, unies par le sens […] On y a recours lorsqu’il y a ellipse du verbe dans la deuxième proposition. Deux personnages sont là par hasard comme deux propositions indépendantes.
A quoi serviront alors les points virgules ? Leur rencontre sera-t-elle salvatrice pour l’un comme pour l’autre ? Une comédie des mots à savourer.
Un texte de Serge Papagalli
avec Thierry Galvez, Marylin Müller-Rowold
Mise en scène Hervé Cadéac .
162 rue Juzan Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 08 46 80 culturasorde@mailo.com
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English : Spectacle À quoi servent les points virgules ?
The semicolon is used to separate propositions of a certain length, united by meaning […] It is used when there is an ellipsis of the verb in the second proposition. Two characters are there by chance as two independent propositions.
L’événement Spectacle À quoi servent les points virgules ? Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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