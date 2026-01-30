Spectacle ados/adultes naître au monde Sélestat

Spectacle ados/adultes naître au monde

espace Gilbert Estève Sélestat

Vendredi 2026-03-20 18:00:00

2026-03-20 19:15:00

2026-03-20

Embarquez pour un voyage sensible et poétique à la rencontre des grands auteurs français. Avec Jan Pincemaille et Monique Gassmann, musicienne. Pour ados et adultes

Dans le cadre du festival Pluriel et du Printemps des poètes. 0 .

Embark on a sensitive, poetic journey to meet the great French authors. With Jan Pincemaille and musician Monique Gassmann. For teens and adults

