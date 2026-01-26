Spectacle Al fondo riela (Lo otro del uno) La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Spectacle Al fondo riela (Lo otro del uno)

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Tout public

Danse

Al fondo riela Rocío Molina

Que ce soit en Espagne ou dans le monde, Rocío Molina est acclamée comme la star de cette génération qui renouvelle le flamenco. Accompagnée par deux guitaristes d’exception, elle propose une danse magnétique d’un flamenco libre et radical. .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

English : Spectacle Al fondo riela (Lo otro del uno)

