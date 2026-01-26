Spectacle Al fondo riela (Lo otro del uno) La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
Spectacle Al fondo riela (Lo otro del uno)
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Début : 2026-05-12 20:30:00
2026-05-12
Tout public
Danse
Al fondo riela Rocío Molina
Que ce soit en Espagne ou dans le monde, Rocío Molina est acclamée comme la star de cette génération qui renouvelle le flamenco. Accompagnée par deux guitaristes d’exception, elle propose une danse magnétique d’un flamenco libre et radical. .
