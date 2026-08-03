Spectacle Allez !!! On enchaîne… La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
dimanche 30 août 2026 · Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Spectacle Allez !!! On enchaîne… La Guinguette du Val Eveillé
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Une troupe de comédiens répète une pièce de boulevard le mari de sortie, l’amant dans le placard et les quiproquos attendus. À quelques jours de la première, rien n’est prêt. Chez les comédiens, l’ambiance est électrique. L’actrice principale est au bord de la crise de nerfs à cause du jeune premier, le fils du producteur maladroit, naïf, qui fait ses premiers pas sur les planches. La suite ? Une série de catastrophes en cascade !
Spectacle de la compagnie Pyrène (1h15), à partir de 8 ans.
Restauration sur place. .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Spectacle Allez !!! On enchaîne… La Guinguette du Val Eveillé
L’événement Spectacle Allez !!! On enchaîne… La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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