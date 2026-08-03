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Spectacle Allez !!! On enchaîne… La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

dimanche 30 août 2026 · Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela · Arudy

Spectacle Allez !!! On enchaîne… La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela
Adresse
La Guinguette du Val Éveillé
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 50

Arudy

Spectacle Allez !!! On enchaîne… La Guinguette du Val Eveillé

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Une troupe de comédiens répète une pièce de boulevard le mari de sortie, l’amant dans le placard et les quiproquos attendus. À quelques jours de la première, rien n’est prêt. Chez les comédiens, l’ambiance est électrique. L’actrice principale est au bord de la crise de nerfs à cause du jeune premier, le fils du producteur maladroit, naïf, qui fait ses premiers pas sur les planches. La suite ? Une série de catastrophes en cascade !

Spectacle de la compagnie Pyrène (1h15), à partir de 8 ans.
Restauration sur place.   .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08 

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English : Spectacle Allez !!! On enchaîne… La Guinguette du Val Eveillé

L’événement Spectacle Allez !!! On enchaîne… La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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