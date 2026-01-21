Spectacle Ana Godefroy En rodage (Pour l’instant)

Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Est-ce que vous me voyez ? Ça fait 27 ans que je me pose la question, et je me suis dit que le meilleur moyen d’en avoir le coeur net, c’est de vous enfermer dans une pièce pendant 1h avec moi.Tout public

.

Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Can you see me? I’ve been asking myself that question for 27 years, and I figured the best way to find out is to lock you in a room with me for 1 hour.

L’événement Spectacle Ana Godefroy En rodage (Pour l’instant) Metz a été mis à jour le 2026-01-21 par AGENCE INSPIRE METZ