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Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes Raon-l’Étape

samedi 4 juillet 2026 · Raon-l'Étape

Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes Raon-l’Étape

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
88110 Raon-l'Étape
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Raon-l’Étape

Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes

Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04 11:15:00

Date(s) :
2026-07-04

Sur un étal pas comme les autres, poivrons, tomates et taupes prennent vie en musique et acrobaties.
Un tourbillon drôle et poétique qui fait germer l’imaginaire.

Durée 45 min
Âge dès 4 ans
Cie Les Zanimos
Avec Emmanuelle Marchal ou Virginie Meyer en alternanceTout public
0  .

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

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English :

In a performance unlike any other, peppers, tomatoes, and moles come to life through music and acrobatics.
A whimsical and poetic whirlwind that sparks the imagination.

Duration: 45 min
Age: ages 4 and up
Cie Les Zanimos
Starring Emmanuelle Marchal or Virginie Meyer (alternating)

L’événement Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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