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Spectacle Après nous le déluge Médiathèque Le MIX Mourenx

Spectacle Après nous le déluge Médiathèque Le MIX Mourenx

Spectacle Après nous le déluge Médiathèque Le MIX Mourenx samedi 23 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Le MIX

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Mourenx

Spectacle Après nous le déluge

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Une odyssée fabuleuse, sorte d’apocalypse à laquelle la beauté des mots, des tableaux, des sons, permet de survivre.   .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80  contact@le-mix.fr

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English : Spectacle Après nous le déluge

L’événement Spectacle Après nous le déluge Mourenx a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Coeur de Béarn

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