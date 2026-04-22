Spectacle Après nous le déluge Médiathèque Le MIX Mourenx
Spectacle Après nous le déluge Médiathèque Le MIX Mourenx samedi 23 mai 2026.
Mourenx
Spectacle Après nous le déluge
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Une odyssée fabuleuse, sorte d’apocalypse à laquelle la beauté des mots, des tableaux, des sons, permet de survivre. .
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
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English : Spectacle Après nous le déluge
L’événement Spectacle Après nous le déluge Mourenx a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Coeur de Béarn
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