Spectacle Après nous le déluge Médiathèque Le MIX Mourenx

Mourenx

Spectacle Après nous le déluge

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Une odyssée fabuleuse, sorte d’apocalypse à laquelle la beauté des mots, des tableaux, des sons, permet de survivre. .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

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English : Spectacle Après nous le déluge

L’événement Spectacle Après nous le déluge Mourenx a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Coeur de Béarn