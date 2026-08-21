Spectacle aquatique son et lumière, Les berges du canal de Soorts-Hossegor, Soorts-Hossegor

samedi 19 septembre 2026 · Les berges du canal de Soorts-Hossegor · Soorts-Hossegor

Informations pratiques

Spectacle aquatique son et lumière Samedi 19 septembre, 21h15 Les berges du canal de Soorts-Hossegor Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:45:00+02:00

Le ballet des eaux «Les fontaines féériques»

Assistez à un spectacle nocturne aquatique son et lumière inédit !

Le public sera invité à admirer le spectacle aquatique, son & lumière à la nuit tombée depuis la rive du canal côté est.

Les berges du canal de Soorts-Hossegor 40150 Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

Le ballet des eaux «Les fontaines féériques»

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