Spectacle avec MAScène Nationale Comme le Vent Cour Louis Leprince-Ringuet Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Spectacle avec MAScène Nationale Comme le Vent

Cour Louis Leprince-Ringuet Ars Numerica Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 17:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Avec MA Scène Nationale, découvrez le spectacle Comme le Vent de la compagnie La Croisée des Chemins, avec Delphine Sénard.

Trois acrobates-danseurs invitent les tout-petits à partager une expérience joyeuse et sensorielle. Dans un espace circulaire, les enfants de moins de 4 ans peuvent explorer, entrer, sortir, observer et se laisser porter par les mouvements des artistes. Accompagné par une musique jouée en direct, ce spectacle célèbre la liberté, la curiosité et le plaisir d’être ensemble… comme le vent.

Spectacle jeune public

Pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés

Durée à préciser selon la programmation. .

Cour Louis Leprince-Ringuet Ars Numerica Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : Spectacle avec MAScène Nationale Comme le Vent

L’événement Spectacle avec MAScène Nationale Comme le Vent Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD