Spectacle Belles, Belles, Belles Rue Frédéric Legrand Feytiat

Spectacle Belles, Belles, Belles

Rue Frédéric Legrand Espace culturel Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne

Début : 2026-05-20

Préparez-vous à un voyage dans un tourbillon de musique, de danse et de bonne humeur, initié par Arc-en-ciel Productions et la Compagnie Trabucco. Le spectacle Belles, Belles, Belles promet de faire revivre l’esprit festif et glamour des années 60, 70 et 80. Entre chansons entraînantes, danse et moments de comédie, les artistes promettent une parenthèse magique, éclatante et pleine de vie. .

Rue Frédéric Legrand Espace culturel Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

