SPECTACLE Bestiaire // Compagnie Bal Salle Cassiopée Notre-Dame-des-Landes
dimanche 27 septembre 2026 · Salle Cassiopée · Notre-Dame-des-Landes
Informations pratiques
Notre-Dame-des-Landes
SPECTACLE Bestiaire // Compagnie Bal
Salle Cassiopée Rue Jules Verne Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
HORS SAISON, Les échappées culturelles en Erdre & Gesvres
Seul sur un ring, un acrobate expose les animaux qui vivent en lui. Par un bond ou un cri, son corps parle sans mots et nous confronte à l’énergie brute des animaux. Bestiaire donne le goût de jouer intensément et d’oser franchir la barrière des conventions. Une ménagerie humaine ! .
Salle Cassiopée Rue Jules Verne Notre-Dame-des-Landes 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 02 22 52 contact@hors-saison.fr
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English :
OUT OF SEASON, Cultural escapes in Erdre & Gesvres
L’événement SPECTACLE Bestiaire // Compagnie Bal Notre-Dame-des-Landes a été mis à jour le 2026-08-18 par Point d’accueil Nort sur Erdre
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