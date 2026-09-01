SPECTACLE Bestiaire // Compagnie Bal Salle Cassiopée Notre-Dame-des-Landes

Informations pratiques

Notre-Dame-des-Landes

SPECTACLE Bestiaire // Compagnie Bal

Salle Cassiopée Rue Jules Verne Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

HORS SAISON, Les échappées culturelles en Erdre & Gesvres

Seul sur un ring, un acrobate expose les animaux qui vivent en lui. Par un bond ou un cri, son corps parle sans mots et nous confronte à l’énergie brute des animaux. Bestiaire donne le goût de jouer intensément et d’oser franchir la barrière des conventions. Une ménagerie humaine ! .

Salle Cassiopée Rue Jules Verne Notre-Dame-des-Landes 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 02 22 52 contact@hors-saison.fr

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English :

OUT OF SEASON, Cultural escapes in Erdre & Gesvres

L’événement SPECTACLE Bestiaire // Compagnie Bal Notre-Dame-des-Landes a été mis à jour le 2026-08-18 par Point d’accueil Nort sur Erdre