Spectacle Beunaize Comedy Club Le Bathyscaphe La Rochelle
mercredi 14 octobre 2026 · Le Bathyscaphe · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Spectacle Beunaize Comedy Club
Le Bathyscaphe 13 rue du Cerf Volant La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 20:30:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Votre sous marin est très heureux d’accueillir à nouveau le Beunaise Comedy Club, un comedy club made in Charente-Maritime !
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Le Bathyscaphe 13 rue du Cerf Volant La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 81 63 contact@lebathyscaphe.com
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English : Show Beunaize Comedy Club
Your submarine is delighted to welcome back the Beunaise Comedy Club, a comedy club made in Charente-Maritime!
L’événement Spectacle Beunaize Comedy Club La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-15 par Nous La Rochelle
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