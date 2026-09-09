Spectacle Beunaize Comedy Club Le Bathyscaphe La Rochelle

mercredi 14 octobre 2026 · Le Bathyscaphe · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Spectacle Beunaize Comedy Club

Le Bathyscaphe 13 rue du Cerf Volant La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 20:30:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Votre sous marin est très heureux d’accueillir à nouveau le Beunaise Comedy Club, un comedy club made in Charente-Maritime !

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Le Bathyscaphe 13 rue du Cerf Volant La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 81 63 contact@lebathyscaphe.com

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English : Show Beunaize Comedy Club

Your submarine is delighted to welcome back the Beunaise Comedy Club, a comedy club made in Charente-Maritime!

L’événement Spectacle Beunaize Comedy Club La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-15 par Nous La Rochelle