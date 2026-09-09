Spectacle Blandine Lehout La vie de ta mère Quai Louis Prunier La Rochelle
vendredi 30 octobre 2026 · Quai Louis Prunier · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Spectacle Blandine Lehout La vie de ta mère
Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Placement libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Blandine, c’est un peu la pote qu’on aimerait avoir dans sa bande… Jeune maman, elle revendique l’image de la femme imparfaite.
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Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Show Blandine Lehout La vie de ta mère
Blandine is the kind of friend you’d like to have in your gang? As a young mother, she’s proud of the image of the imperfect woman.
L’événement Spectacle Blandine Lehout La vie de ta mère La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-20 par Nous La Rochelle
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