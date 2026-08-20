Informations pratiques

Spectacle « Bleu Bethmalaise Nos Mondes » avec la Compagnie La Zampa et les danseurs de la Bethmalaise Dimanche 20 septembre, 20h30 Palais des Evêques Ariège

Tarif préférentiel. Réservation obligatoire. Nombre de place limité à 120 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T20:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Le sol sur lequel, depuis lequel, par lequel nous dansons.

A la fois vestige et force active, héritage et ressource, singulière et universelle, la danse, résonne dans ce qui persiste et se transforme, inlassablement, dans les corps.

Aux côtés du géologue Baptiste Lepillier, la compagnie interroge les liens entre géologie, chorégraphie et patrimoine.

En 2025-2026, D’UNE MONTAGNE A L’AUTRE se concentre sur un trajet pyrénéen, de la plaine toulousaine vers la vallée de Bethmale, en lien avec les habitant·es, les artistes de La Zampa et le géologue Baptiste Lepillier.

Avec l’intention de faire coexister différentes corporéités, imaginaires et perceptions et à travers un trajet de deux ans en immersion, sont observés, récoltés des contenus variés – gestes, chants, récits, objets, roches, costumes, dessins, images…

Nous constituons alors, un espace ressource itinérant qui met en relation, en perspective et en dialogue ces contenus. Ces matériaux alimentent une scénographie itinérante ; celle-ci, évolutive au fil du parcours, est activée par les danseur·euses et le public dans divers lieux en fonction des contextes.

Une exposition vivante comme support de rencontres dans laquelle les performances donnent accès à la découverte d’un site, d’un espace.

Ces performances se pensent et se font avec des matériaux issus de ce territoire ainsi qu’avec la réalité des usages des espaces choisis.

Les formes qui émergent :

░ Création de capsules vidéo fiction dansées « Le Point Zéro » par Anna Vanneau

░ Création et exposition « portraits dépaysagés » de Joseph Kraft

░ Création de la performance « Nos mondes » avec L’association La Bethmalaise et La Zampa

Palais des Evêques Route de Montjoie, 09190 Saint-Lizier, France Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie 0561051010 https://www.sites-touristiques-ariege.fr/palais-des-eveques [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 10 10 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.sites-touristiques-ariege.fr »}] Le palais épiscopal, construit vers 1675 par Bernard de Marniesse, s’appuie sur le rempart romain. Cet édifice a vécu plusieurs vies : symbole du pouvoir religieux, puis hôpital psychiatrique et aujourd’hui formidable lieu de mémoire et de patrimoine !

Découvrez l’Histoire du Couserans et l’évolution du site de l’Antiquité à nos jours grâce à une muséographie moderne et ludique. Collections rares, dispositifs interactifs, décors d’exception, c’est un véritable voyage dans le temps qui vous est proposé.

Véritable joyau du site et point d’orgue de votre visite, la Cathédrale-Notre-Dame-de-la-Sède est souvent appelée “Chapelle Sixtine ariégeoise”. Avec ses murs et plafonds peints, ses boiseries richement décorées, elle atteste de la magnificence du lieu et du pouvoir des évêques à la Renaissance. Parking à proximité.

Le sol sur lequel, depuis lequel, par lequel nous dansons.

©LaZampa