Spectacle Ça Pffft ! Les Résonances de Septembre à Lauzerte Lauzerte
samedi 26 septembre 2026 · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Spectacle Ça Pffft ! Les Résonances de Septembre à Lauzerte
Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:30:00
fin : 2026-09-26 19:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Dans le cadre du festival Les Résonances de Septembre, découvrez Ça Pffft ! , un spectacle gratuit pour tout public mêlant arts du cirque, musique et humour. Entre prouesses d’équilibre, diabolos, accordéon et poésie burlesque, deux artistes vous invit
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Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr
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English :
As part of the Les R%E9sonances de Septembre festival, discover %AB %C7a Pffft ! %BB, a free show for all ages that blends circus arts, music, and comedy. Featuring balancing acts, diabolos, accordion music, and burlesque poetry, two artists invite you to
L’événement Spectacle Ça Pffft ! Les Résonances de Septembre à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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