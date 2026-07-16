Informations pratiques

Lauzerte

Spectacle Ça Pffft ! Les Résonances de Septembre à Lauzerte

Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:30:00

fin : 2026-09-26 19:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Dans le cadre du festival Les Résonances de Septembre, découvrez Ça Pffft ! , un spectacle gratuit pour tout public mêlant arts du cirque, musique et humour. Entre prouesses d’équilibre, diabolos, accordéon et poésie burlesque, deux artistes vous invit

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Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr

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English :

As part of the Les R%E9sonances de Septembre festival, discover %AB %C7a Pffft ! %BB, a free show for all ages that blends circus arts, music, and comedy. Featuring balancing acts, diabolos, accordion music, and burlesque poetry, two artists invite you to

L’événement Spectacle Ça Pffft ! Les Résonances de Septembre à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy