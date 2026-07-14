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AGENDA · Étaules

​​​Spectacle Cabaret​​ Carrous’elles Salle « La Pléiade » Étaules

jeudi 15 octobre 2026 · Salle "La Pléiade" · Étaules

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle "La Pléiade"
Adresse
35 chemin de Sable
Ville
17750 Étaules
Département
Charente-Maritime
Tarif
20 20 20

Étaules

​​​Spectacle Cabaret​​ Carrous’elles

Salle « La Pléiade » 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

On se laisse emporter dans l’univers fascinant du cabaret, où plumes, strass et paillettes donnent vie à un spectacle plein d’émotions.
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Salle « La Pléiade » 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  contact@royanatlantique.fr

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English :

We are swept away into the fascinating world of cabaret, where feathers, rhinestones, and sequins bring to life a show full of emotion.

L’événement ​​​Spectacle Cabaret​​ Carrous’elles Étaules a été mis à jour le 2026-07-09 par Royan Atlantique

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