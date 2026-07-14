Informations pratiques

Étaules

​​​Spectacle Cabaret​​ Carrous’elles

Salle « La Pléiade » 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

On se laisse emporter dans l’univers fascinant du cabaret, où plumes, strass et paillettes donnent vie à un spectacle plein d’émotions.

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Salle « La Pléiade » 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

We are swept away into the fascinating world of cabaret, where feathers, rhinestones, and sequins bring to life a show full of emotion.

L’événement ​​​Spectacle Cabaret​​ Carrous’elles Étaules a été mis à jour le 2026-07-09 par Royan Atlantique