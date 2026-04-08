SPECTACLE: CARTE BLANCHE ART DE LA SCENE AUDITORIUM EMEA Muret

Muret

SPECTACLE: CARTE BLANCHE ART DE LA SCENE

AUDITORIUM EMEA 23 Rue du Maréchal Lyautey Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Représentation Conte et Comédie musical du tout nouveau cursus ART DE LA SCENE de l’EMEA combinant la danse, le chant et le théâtre.

Pensé comme un espace d’expression artistique pluridisciplinaire, ce tout nouveau cursus, mis en place à la rentrée 2025, permet aux élèves de développer leur créativité en alliant la danse, le chant et le théâtre dans leur apprentissage. Ces représentations mettent en lumière un travail collaboratif des professeurs de danse (Lucie ALARCON, Nathamie FAUBET-FOURNIER), de chant (Laire MACHADO) et de théâtre (Elie PRINET) .

AUDITORIUM EMEA 23 Rue du Maréchal Lyautey Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 91 60 emea@mairie-muret.fr

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English :

Performance of Storytelling and Musical Comedy from EMEA’s brand-new ART DE LA SCENE curriculum, combining dance, singing and theater.

L’événement SPECTACLE: CARTE BLANCHE ART DE LA SCENE Muret a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE