Spectacle Cédric Salaun en rodage Caméo Comédie Club Metz

Spectacle Cédric Salaun en rodage

Caméo Comédie Club 3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

C’est la première fois que je fais ça, un spectacle à moi tout seul. Comme je sais pas faire de choix, j’y ai mis tout un tas de trucs dedans pour me raconter un peu de la danse bretonne, un théorème de Pythagore et une pointe de Philippe Douste-Blazy, parce que pourquoi pas. Je vous promets qu’il y a un lien !Tout public

20 .

Caméo Comédie Club 3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s the first time I’ve done this, a one-man show. Since I can’t make up my mind, I put in a whole bunch of stuff to tell my own story: Breton dance, a Pythagorean theorem and a touch of Philippe Douste-Blazy, because why not? I promise there’s a link!

L’événement Spectacle Cédric Salaun en rodage Metz a été mis à jour le 2026-01-27 par AGENCE INSPIRE METZ