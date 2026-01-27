Spectacle Cédric Salaun en rodage Caméo Comédie Club Metz
Spectacle Cédric Salaun en rodage
Caméo Comédie Club 3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
C’est la première fois que je fais ça, un spectacle à moi tout seul. Comme je sais pas faire de choix, j’y ai mis tout un tas de trucs dedans pour me raconter un peu de la danse bretonne, un théorème de Pythagore et une pointe de Philippe Douste-Blazy, parce que pourquoi pas. Je vous promets qu’il y a un lien !Tout public
20 .
Caméo Comédie Club 3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12
It’s the first time I’ve done this, a one-man show. Since I can’t make up my mind, I put in a whole bunch of stuff to tell my own story: Breton dance, a Pythagorean theorem and a touch of Philippe Douste-Blazy, because why not? I promise there’s a link!
