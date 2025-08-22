Jeu de piste Sur les traces du Sablon Metz Moselle
Jeu de piste Sur les traces du Sablon Metz Moselle vendredi 1 mai 2026.
Jeu de piste Sur les traces du Sablon Adultes A pieds Facile
Jeu de piste Sur les traces du Sablon église Saint-Fiacre 57000 Metz Moselle Grand Est
Durée : 60 Distance : Tarif :
Téléchargez ce jeu de piste à faire en famille sous le lien sur cette page.
Ou à retirer à l’agence Inspire Metz Office de Tourisme, dans la limite des stocks disponibles.
Facile
https://metz.fr/fichiers/2023/10/02/jeudepiste_sablon.pdf +33 3 87 39 00 00
English :
Download this family treasure hunt by clicking on the link on this page.
Or collect it from Inspire Metz Office de Tourisme, while stocks last.
Deutsch :
Laden Sie diese Schnitzeljagd für die ganze Familie unter dem Link auf dieser Seite herunter.
Oder bei der Agentur Inspire Metz Office de Tourisme abholen, solange der Vorrat reicht.
Italiano :
Scaricate questa caccia al tesoro per famiglie cliccando sul link in questa pagina.
Oppure ritiratela presso Inspire Metz Ufficio del Turismo, fino a esaurimento scorte.
Español :
Descargue esta caza del tesoro familiar haciendo clic en el enlace de esta página.
O recójalo en Inspire Metz Oficina de Turismo, hasta agotar existencias.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-16 par Système d’information touristique Lorrain