Jeu de piste Sur les traces du Sablon Metz Moselle vendredi 1 mai 2026.

Jeu de piste Sur les traces du Sablon église Saint-Fiacre 57000 Metz Moselle Grand Est

Téléchargez ce jeu de piste à faire en famille sous le lien sur cette page.
Ou à retirer à l’agence Inspire Metz Office de Tourisme, dans la limite des stocks disponibles.
Facile

https://metz.fr/fichiers/2023/10/02/jeudepiste_sablon.pdf   +33 3 87 39 00 00

English :

Download this family treasure hunt by clicking on the link on this page.
Or collect it from Inspire Metz Office de Tourisme, while stocks last.

Deutsch :

Laden Sie diese Schnitzeljagd für die ganze Familie unter dem Link auf dieser Seite herunter.
Oder bei der Agentur Inspire Metz Office de Tourisme abholen, solange der Vorrat reicht.

Italiano :

Scaricate questa caccia al tesoro per famiglie cliccando sul link in questa pagina.
Oppure ritiratela presso Inspire Metz Ufficio del Turismo, fino a esaurimento scorte.

Español :

Descargue esta caza del tesoro familiar haciendo clic en el enlace de esta página.
O recójalo en Inspire Metz Oficina de Turismo, hasta agotar existencias.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-16 par Système d’information touristique Lorrain