Jeu de piste Les explorateurs les vitraux de l’église Saint-Maximin Metz Moselle

Jeu de piste Les explorateurs les vitraux de l’église Saint-Maximin Metz Moselle vendredi 1 août 2025.

Jeu de piste Les explorateurs les vitraux de l’église Saint-Maximin Adultes A pieds

Jeu de piste Les explorateurs les vitraux de l’église Saint-Maximin 65 rue Mazelle 57000 Metz Moselle Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Téléchargez ce jeu de piste à faire en famille.

https://metz.fr/fichiers/2024/04/09/Lesexplorateurs_cocteau_A5_HD_061023.pdf

English :

Download this family treasure hunt.

Deutsch :

Laden Sie diese Schnitzeljagd für die ganze Familie herunter.

Italiano :

Scaricate questa caccia al tesoro per famiglie.

Español :

Descarga esta búsqueda del tesoro en familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Système d’information touristique Lorrain