Informations pratiques

Colmar

Spectacle C’est la fête

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-15 19:00:00

fin : 2026-10-15 20:15:00

Date(s) :

2026-10-15 2026-10-16

Thibaut Wenger met en scène cette relation d’un père toxique avec sa fille, dans un western familial en plein cœur des Vosges.

Dans le cadre du festival Scènes d’automne en Alsace

Que reste-t-il de la famille quand elle n’est plus fondée que sur l’obligation, le silence et la culpabilité ? En s’appuyant sur des fragments d’intrigue du Roi Lear de Shakespeare, l’autrice Magali Mougel raconte de sa plume cinglante le déchirement de trois générations autour d’une dette qui se perpétue. Jusqu’à ce que le jeune Denys, en refusant de porter le poids de cette famille dysfonctionnelle, ouvre peu à peu la possibilité d’un futur libre et apporte une éclaircie d’espoir. Thibaut Wenger met en scène cette relation d’un père toxique avec sa fille, dans un western familial en plein cœur des Vosges. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

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English :

Thibaut Wenger portrays the relationship between a toxic father and his daughter in a family-oriented Western set in the heart of the Vosges.

L’événement Spectacle C’est la fête Colmar a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Colmar