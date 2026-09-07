Spectacle Chantier interdit au public – HophopCompagnie, Hangar à dirigeables d’Écausseville, Écausseville

Informations pratiques

Spectacle Chantier interdit au public – HophopCompagnie Dimanche 18 octobre, 15h00 Hangar à dirigeables d’Écausseville Manche

Durée 1h, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Une adaptation libre du Journal d’un manœuvre de Thierry Metz, mettant en scène sur une place publique: un manœuvre, un chantier, et la poésie de l’auteur. On voit une grue en bois manipulée par trois ouvrières de la technique, un bâti qui se construit.

On entend des bips de reculs, puis une partition musicale qui rythme tout le spectacle. Entre électro et hip hop, elle fait vibrer les quatre interprètes et impulse leurs mouvements.

Hangar à dirigeables d’Écausseville La Bazirerie, 50310 Écausseville Écausseville 50310 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « hangar.ecausseville@lecotentin.fr »}] Posé dans la campagne cotentinoise, le hangar à dirigeables d’Écausseville, visible de loin, accueille les locaux comme les touristes dès leur entrée sur le territoire. Classé monument historique depuis 2003, cet édifice est un formidable témoin de l’histoire notamment militaire et constitue un atout majeur pour l’attractivité de l’agglomération du Cotentin. Parking, WC.

Une adaptation libre du Journal d’un manœuvre de Thierry Metz, mettant en scène sur une place publique: un manœuvre, un chantier, et la poésie de l’auteur. On voit une grue en bois manipulée par de …

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