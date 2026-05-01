Spectacle Chut(e) le 4ème mur 174, chemin de Montclargeat Recoubeau-Jansac

Recoubeau-Jansac

Spectacle Chut(e) le 4ème mur

174, chemin de Montclargeat (Totem bleu et blanc et piano à l’entrée, parking à l’intérieur) Recoubeau-Jansac Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Chut(e) le 4ème mur par Fani Kanawati. Seule en scène à la croisée du théâtre d’impro, de la performance artistique, du clown (sans nez) , du slam et de l’art-thérapie interactif.



Accessible à partir de 12 ans.

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174, chemin de Montclargeat (Totem bleu et blanc et piano à l’entrée, parking à l’intérieur) Recoubeau-Jansac 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 61 47 86

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English :

Chut(e) le 4ème mur by Fani Kanawati. A one-woman show at the crossroads of improv theater, performance art, clowning (without a nose), slam and interactive art therapy.



Suitable for ages 12 and up.

L’événement Spectacle Chut(e) le 4ème mur Recoubeau-Jansac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays Diois